У Вінниці перед відкриттям садочків на СOVID-19 протестують понад 2300 працівників

У Вінниці перед відкриттям садочків понад 2300 працівників дошкільних навчальних закладів пройдуть медогляд і тестування на СOVID-19.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Перед тим як відкрити дитячі садочки потрібно провести відповідні підготовчі заходи, щоб робота була організована відповідно до всіх санітарно-гігієнічних вимог під час епідемії. Працівники закладів дошкільної освіти мають пройти медичний огляд. Міський голова Сергій Моргунов дав доручення виділити кошти на медичний огляд більш ніж 2300 працівників та проведення тестування на наявність коронавірусу», – цитує відомство директорку департаменту освіти Вінницької міської ради Оксану Яценко.

За її словами, тестування проведуть аби упевнитись, що ні в кого з персоналу садочків немає безсимптомного перебігу СOVID-19, аби убезпечити дітей і працівників від інфікування.

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Початок роботи вінницьких садочків заплановано на 1 червня. Утім, запрацюють лише ті, чию готовність засвідчить комісія з працівників Держпродспоживслужби та департаменту освіти, яка має перевірити виконання усіх протиепідемічних вимог і підписати відповідний акт.

Наразі у міських ДНЗ розконсервовано фільтри води та взяті проби для лабораторної перевірки якості очистки. Готуються дезінфекційні засоби та бактерицидні лампи. Відпрацьовано механізм температурного скринінгу дітей й персоналу та нові правила перебування у садку. Триває робота по забезпеченню закладів необхідними дезінфікуючими мийними та антисептичними засобами.

Проводиться підготовка території та приміщень закладів до відкриття, їх гігієнічна та санітарна обробка. З приміщення груп прибирають м’які іграшки та килими з довгим ворсом, кімнатні рослини і декоративне оздоблення з м’яких тканин на стінах.

Також потрібно придбати продукти харчування, адже заклади дошкільної освіти не працювали два з половиною місяці, і рішенням виконкому наявні на час карантину продукти були передані у медичні установи», – каже Яценко.

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Освітній процес організують так, щоб діти більше часу перебували на свіжому повітрі, у приміщенні вони тільки їстимуть і спатимуть. Уранці на вході до закладу медична сестра робитиме дітям температурний скринінг та записуватиме покази у журнал. Якщо температура не перевищує 37,2 і відсутні ознаки респіраторних захворювань, дитину передають вихователям у групу. Протягом для температуру будуть мірятимуть і дітям, і персоналу.

Станом на ранок 26 травня на території області зареєстровано 1316 підозр на коронавірусну інфекцію. У 910 випадках виявлено коронавірус, в тому числі, у 71 дитини; у місті Вінниці – в 473 дорослих і 48 дітей.

Станом на 9.00 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, зокрема, за добу - 339.