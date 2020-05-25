У Вінниці дитячі садочки запрацюють з 1 червня

У Вінниці дитячі садочки всіх форм власності відновлять роботу з 1 червня.

Про це йдеться у протоколі засідання комісії з питань техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Вінницької міської ради.

«Департаменту освіти, керівникам закладів дошкільної освіти усіх форм власності розпочати 1 червня 2020 року поступове відновлення освітнього процесу у закладах дошкільної освіти усіх форм власності з обов’язковим виконанням підготовчих заходів», - йдеться у документі.

Згідно з рішенням міської комісії з ТЕС і НС, відновлення роботи садочків можливе після виконання низки певних вимог. Так, працівники закладів дошкільної освіти медичного огляду повинні пройти медогляд, а заклади повинні бути підготовлені до забезпечення необхідних протиепідемічних заходів. Зокрема, ДНЗ мають бути забезпечені необхідними дезінфекційними, мийними та антисептичними засобами, безконтактними термометрами, бактерицидними лампами, тощо. Крім того, в закладах мають забезпечити здійснення гігієнічної та санітарної обробки приміщень та територій.

Також вимагається забезпечити у садочках розконсервацію систем очистки води і проведення лабораторних досліджень якості води. Також дошкільним установам дали час на замовлення необхідних продуктів харчування для дітей.

Після відновлення освітнього процесу ДНЗ мусять здійснювати його з дотриманням протиепідемічних заходів з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення COVID-19

Станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків. На Вінниччині зареєстровано 892 випадки коронавірусу, з них у Вінниці – 510.