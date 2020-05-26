У Сумах почали зводити дитсадок за унікальним проєктом

У Сумах в межах проєкту «Велике будівництво» на території 12-го мікрорайону розпочалося будівництво дитячого садка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сучасний дитсадок зводиться у межах реалізації проєкту «Велике будівництво». На будівництво закладу ДФРР надає у 2020 році 25 млн грн, місто Суми – 5 млн грн. Загальна вартість будівництва становить 58,8 млн грн. Роботи продовжуватимуться і в наступному році. Сподіваємося, що в 2021 році на День міста діти вже зможуть відвідати надсучасний, комфортний дитячий садочок», - зазначив під час відвідин новобудови голова Сумської ОДА Роман Грищенко.

За його інформацією, кожен об’єкт проєкту «Велике будівництво» буде обладнаний вебкамерою, тож з’явиться можливість спостерігати за ходом будівництва онлайн.

Заклад зводять за оригінальним сумським проєктом, що пройшов усі необхідні експертизи. Будівля матиме три поверхи (на першому буде басейн), а також підвал, мансарду. Це буде перший в обласному центрі садочок з ліфтом, тож буде доступний для маломобільних груп. Завдяки оригінальності проєкту, до закладу потраплятиме багато сонячного світла.

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«Я хочу наголосити на тому, що цей проєкт є дуже унікальним, у ньому застосовано техніку «скляний вітраж», буде дуже багато скляних конструкцій, для того, щоб до кожної кімнати і приміщення дитсадка могло потрапляти природне освітлення. Такого в Україні ще не було. Я думаю, що ми будемо прикладом для всієї держави», – розповів голова ОДА.

За словами мера Сум Олександра Лисенка, який також разом з керівником області побував на цьому об’єкті, дитячий садок зможе прийняти 160 дітей і розвантажити інший дошкільний заклад, який нині єдиний у цьому мікрорайоні.

У 2020 році планують виконати основні будівельні роботи з тим, щоб в наступному перейти до внутрішніх. За належного фінансування розраховують завершити будівництво до осені наступного року.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 березня в Україні стартував державний проєкт «Велике будівництво», ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Це масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні.

25 березня глава держави у відеозверненні заявив, що реалізація цього проєкту має бути продовжена, але з дотриманням усіх заходів безпеки працівників в умовах карантину з протидії поширенню коронавірусу.

Фото: sumypost.com