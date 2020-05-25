На Рівненщині оновлюють стадіон у райцентрі

Стадіон у районному центр Костопіль оновлюють у рамках президентського проєкту «Велике будівництво».

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Оновлений стадіон «Колос» в місті Костопіль матиме 1330 глядацьких місць, сучасні легкоатлетичні доріжки та велике електронне табло. Спортивна споруда включена в президентський проєкт «Велике будівництво». Об’єкт планується здати до кінця літа», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні об'єкт готовий більш як на 60%. Будівельники уже частково відновили підтрибунні приміщення, забетонували трибуни, вклали бігові доріжки, зовнішні комунікації, встановили стільці для глядачів, облаштували огорожі трибун.

Загальна вартість проєкту понад 14 млн грн. З них понад 9 млн грн уже спрямували, ще 5,5 млн, для закінчення реконструкції стадіону, виділять з місцевого бюджету і з ДФРР.

В рамках президентського проєкту «Велике будівництво» на Рівненщині заплановано спорудження або реконструкція 5 шкіл, 5 садочків і 5 спортивних об’єктів, а також 73 км доріг.

Як повідомляло агентство, Кабінет міністрів України затвердив перелік обласних проєктів на 533 млн грн, з яких цього року на будівництво планують спрямувати 210 млн грн.

Фото: rv.gov.ua