Палац спорту в Кам'янському побудували на 50%

На території палацу спорту працюватиме універсальний ігровий зал для гри в баскетбол, гандбол, волейбол, теніс, міні-футбол і бадмінтон.

У місті Кам'янське Дніпропетровської області триває будівництво палацу спорту. В даний момент роботи виконані наполовину, повідомляє сайт Федерації баскетболу України.

Цей палац спорту мали побудувати ще до чемпіонату Європи в 2015 році, але через війну на Донбасі проект заморозили. Відновили будівництво лише в 2019 році з ініціативи Федерації баскетболу України.

На території палацу спорту працюватиме універсальний ігровий зал для гри в баскетбол, гандбол, волейбол, теніс, міні-футбол і бадмінтон. Трибуни палацу спорту в Кам'янському розраховані на 3040 глядачів. Домашні матчі в спорткомплексі планує проводити місцевий баскетбольний клуб «Прометей».

Нагадаємо, що наполовину побудували і палац спорту в Хмельницькому. Президент України Володимир Зеленський анонсував будівництво 25 нових спортивних об'єктів.

Фото: сайт ФБУ