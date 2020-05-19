У Слов’янську почали реконструкцію стадіону імені Скиданова - фото

У Слов’янську Донецької області в рамках програми "Велике будівництво" розпочалась реконструкція стадіону імені Юрія Скиданова, вартість робіт якої складає 32 млн грн.

Про це 19 травня повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

"У Слов’янську почались роботи з реконструкції стадіону імені Юрія Скиданова. Проєкт реалізується в рамках програми "Велике будівництво", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєктом передбачено реконструкцію трибун та адміністративної будівлі, огорожі, облаштування бігових доріжок, будівництво тенісного корту, міні-футбольного поля та універсального майданчика для гри у волейбол та баскетбол.

Вартість робіт складає 32 млн грн, роботи планують завершити наприкінці жовтня поточного року.

За словами начальника управління фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації Володимира Мицика, стадіон імені Скиданова увійшов до п’ятірки стадіонів області, які будуть відновлені в рамках програми "Велике будівництво". Також стадіони будуватимуть у Краматорську та у містах Селидове і Волноваха.

Як повідомлялося, початок масштабної програми – національного проєкту "Велике будівництво" було ініційовано восени 2019 року Президентом України Володимиром Зеленським, це спільний проєкт Президента та уряду. Мета проєкту — побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

Починаючи з 1 березня 2020 р. в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг. Очікується, що всі плани будуть втілені вже до кінця цього року.

Фото: dn.gov.ua