Роботу на об'єктах "Великого будівництва" перевірятимуть мобільні групи - Мінрегіон

У Міністерстві розвитку громад та територій України планують створити спеціальні мобільні професійні групи, які перевірятимуть хід робіт на об'єктах "Великого будівництва".

Про це розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час брифінгу 15 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністерство розвитку громад та територій здійснює контроль за тим, наскільки якісно та вчасно будуть реалізовані будівельні роботи на зазначених об'єктах. З метою перевірки стану виконання робіт в кожній області я особисто щотижня здійснюю робочі поїздки. Ми також плануємо започаткувати роботу професійних мобільних груп, які будуть перевіряти хід робіт, терміни та обсяги", - розповів Чернишов.

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За словами міністра, кожна область України має перелік об'єктів які будуть збудовані або відремонтовані за програмою "Велике будівництво", узгоджений з Міністерством розвитку громад та територій. Чернишов наголосив, що програма реалізується за кошти державного бюджету, місцевих бюджетів та Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). "Впевнений, що попри зменшення ДФРР, реалізація проєктів "Великого будівництва" в 2020 році має відбутися", - підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня в Україні почалися будівельні роботи на об’єктах соціальної інфраструктури за програмою "Велике будівництво".

Програма передбачає масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів і доріг по всій країні. Зокрема в рамках програми буде збудовано чи відремонтовано 375 об'єктів соціальної інфраструктури: 137 шкіл, 116 садочків та 122 спортивних об'єкти. Також планується збудувати чи відремонтувати 4000 кілометрів доріг державного значення і 2500 кілометрів доріг місцевого значення.