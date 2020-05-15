На Рівненщині цьогоріч реалізують 15 проєктів

У межах програми «Велике будівництво» у Рівненській області у 2020 році планується реалізувати 15 проєктів будівництва, реконструкції шкіл, садочків та спортивних об’єктів.

Про це поінформував міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час робочої поїздки на Рівненщину, повідомляє пресслужба відомства.

"В рамках програми «Велике будівництво» у Рівненській області у 2020 році планується реалізувати 15 проєктів будівництва, реконструкції шкіл, садочків та спортивних об’єктів. На виконання цих проєктів, серед інших, будуть спрямовані кошти ДФРР у розмірі понад 63 млн грн", - сказав Чернишов.

Відтак наразі у місті Рівне тривають роботи з будівництва пожежного депо, на базі якого буде створено Центр управління в надзвичайних ситуаціях Рівненської області. На території об’єкта будуть знаходитись оперативні служби та підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також житлові приміщення.

Також в місті Рівне тривають роботи з будівництва універсального спортивного залу обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву. Проєктом передбачено зведення масштабного інфраструктурного об’єкта з мультифункціональною ареною на 3 000 глядацьких місць, де будуть проводитися заходи регіонального, державного та міжнародного рівнів. «Я мрію про те, щоб такі комплекси були у всіх обласних центрах. Вони мають привертати увагу як до спортивних, так і до великих подій, виховувати повагу до спорту та загартовувати націю. Для завершення проєкту потрібно ще досить багато зробити. Наразі ми затвердили зміни до проєктів ДФРР, отже, держава буде підтримувати будівництво цього об’єкту», – зазначив міністр під час огляду будівлі. Крім того, нині триває будівництво спортивного комплексу в місті Сарни та дошкільного навчального закладу на 150 місць у місті Березне.

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У Рівненські області також реалізуються проєкти з дорожнього будівництва. Зокрема, триває будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення «Північний обхід м. Рівне» та поточний середній ремонт автомобільної дороги О180105 Кам’янка – Велике Поле на ділянці км 0+000 – км 9+576 в Березнівському районі Рівненської області.

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня в Україні почалися будівельні роботи на 300 об’єктах соціальної інфраструктури за програмою "Велике будівництво".

Програма передбачає масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні. Так, на 2020 рік заплановано будівництво 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях, 4000 км доріг державного значення і 2500 км доріг місцевого значення.

Фото: minregion.gov.ua