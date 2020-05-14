У Краматорську облаштували футбольне поле зі штучним покриттям

У Краматорську на Донеччині у межах «Великого будівництва» вже готове крите футбольне поле зі штучним покриттям у Саду Бернацького, а спорткомплекс на Парковій здадуть восени цього року.

Про це 14 травня на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, який відвідав ці об’єкти.

«Поле в Саду Бернацького готове, його сьогодні вже випробували на міцність (з дотриманням умов карантину!)... Роботи по спорткомплексу на Парковій плануємо завершити цієї осені», - написав очільник області.

Він пояснив, що це крите футбольне поле зі штучним покриттям у Саду Бернацького та спортивно-оздоровчий комплекс з футбольним полем, майданчиком для пляжного волейболу, легкоатлетичною доріжкою по вулиці Парковій у Краматорську розпочали у межах програми «Велике будівництво», яка була започаткована Президентом України Володимиром Зеленським.

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Як повідомлялося, початок масштабної програми – національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом України Володимиром Зеленським, це спільний проєкт Президента та уряду. Мета проєкту — побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

Починаючи з 1 березня 2020 р. в рамках національного проєкту «Велике будівництво» в Україні на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг. Очікується, що всі плани будуть втілені вже до кінця цього року.

Програма здійснюється в кожному регіоні України за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, субвенції місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій, субвенції на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» та коштів місцевих бюджетів. Завдяки цьому проєкту уряд планує створити 150 000 нових робочих місць.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda