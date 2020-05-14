На Запоріжжі розпочався ремонт ділянки автомобільної дороги державного значення М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта. Роботи виконуються в рамках проєкту «Велике будівництво».

Сьогодні голова Запорізької ОДА Віталій Туринок разом з представниками обласної Служби автомобільних доріг провів виїзну нараду на об'єкті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На Запоріжжі ремонтують дорогу державного значення / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

«Ремонт траси М-18 виконуються в рамках проєкту «Велике будівництво». Це надважлива дорожня артерія для нашої області», - сказав Туринок.

Роботи з поточного середнього ремонту на ділянці у Василівському районі (с. Зелений Гай) розпочаті 30 квітня цього року. Підряд вартістю 737, 5 млн гривень отримала турецька компанія «Онур Конструкціон Інтернешнл». Загальна протяжність всієї ділянки виконання робіт складає 26,4 км.

У Службі автомобільних доріг в Запорізькій області зазначають, що до 30 липня цього року підрядник має повністю відновити зруйноване покриття.

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Автомобільна дорога М-18 Харків – Сімферополь – Алушта –Ялта є автодорогою державного значення. Вона має великий вплив на розвиток виробництва та сільського господарства області, забезпечує транзитний рух вантажних та легкових автомобілів з прилеглих областей та проходить через населені пункти - м. Запоріжжя, м. Василівка, м. Мелітополь, які не мають об'їзних доріг.

Як повідомлялося, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: zoda.gov.ua