У Немирові реконструюють майданчик міського спорткомплексу

На Вінниччині у місті Немирів до кінця літа завершать реконструкцію спортивного майданчика комунального закладу «Немирівський спортивний комплекс» у межах Національної програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Немирівська міська рада своїм рішенням виділила 2,5 млн грн на співфінансування реконструкції спортивного майданчика КЗ «Немирівський спортивний комплекс» під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту, який дасть можливість людям займатись різними видами спорту. Зокрема, це футбол, волейбол, баскетбол, бадмінтон і великий теніс», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що даний проєкт включено до програми «Велике будівництво» з квітня цього року. Немирівська ОТГ профінансує 40% від його загальної вартості.

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Вже готова проєктно-кошторисна документація з реконструкції об’єкта, організовується процедура закупівель. Опісля одразу розпочнеться реалізація проєкту. Керівництво області ставить перед місцевою громадою завдання впродовж літа побудувати у Немирові цей мультифункціональний спортивний майданчик.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: vin.gov.ua