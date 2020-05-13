Вінницький спорткомплекс реконструюють за 40 мільйонів

У Вінниці в ІІІ кварталі повноцінно запрацює спортивний комплекс «Здоров’я», який реконструюється в межах Національної програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Для нас надзвичайно важливим є створення нової бази для «Інваспорту» та забезпечення рівних можливостей для занять різними видами спорту. Зараз ми працюємо над тим, щоб пришвидшити темпи робіт і забезпечити повноцінний запуск цього об’єкта. Ми будемо робити все належне, щоб забезпечити старт роботи спорткомплексу в ІІІ кварталі поточного року», - цитує відомство голову Вінницької ОДА Владислава Скальського.

За його словами, загальна кошторисна вартість реконструкції СК «Здоров’я» становить 40 млн грн. У попередні роки було виконано роботи на суму 30 млн грн, а цьогоріч на реконструкцію спорткомплексу передбачено понад 10 млн грн. Наразі на об’єкті виконуються роботи з благоустрою, підготовка під влаштування доріжок, прокладання силових кабельних ліній.

Особливість реконструкції цього закладу полягає у тому, що його адаптують для потреб людей з інвалідністю. Частину площі СК «Здоров’я» відведуть для Вінницького регіонального центру «Інваспорт».

У реконструйованому спорткомплексі буде забезпечено можливість тренуватися спортсменам з 7 олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також з 3-4 видів спорту для осіб з інвалідністю. Зокрема, спортсмени зможуть відвідувати заняття з волейболу, баскетболу, футзалу, бадмінтону, тенісу, боксу та боротьби. Також тут планується і створення бази для велосипедистів.

За попередніми розрахунками, у спорткомплексі «Здоров’я» зможуть одночасно займатися близько 300 спортсменів. Його також зможуть відвідувати близько 1,5 тис. дітей з дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала в Україні з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: vin.gov.ua