На Донеччині цьогоріч відремонтують ділянку дороги Київ-Харків-Довжанський

На Донеччині в межах «Великого будівництва» капітально ремонтують ділянку дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський, на що направлено 200 млн грн коштів із державного бюджету.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної облдержадміністрації Павло Кириленко.

«200 млн гривень з державного бюджету спрямували на капітальний ремонт 16,3-кілометрової ділянки дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський», - написав очільник області.

Він зазначив, що ця ділянка - на маршруті від Слов’янська до Бахмута, тривалий час капітально не ремонтувалася, зазнавала лише ямкового ремонту. У цьому році завдяки програмі «Велике будівництво» буде капітально відремонтована, стане безпечною, комфортною та красивою, запевнив Кириленко.

Як повідомлялося, початок масштабної програми – національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом України Володимиром Зеленським. Це спільний проєкт Президента та уряду, мета якого — побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

Починаючи з 1 березня 2020 р. в межах національного проєкту «Велике будівництво» в Україні на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг. Очікується, що всі плани будуть втілені вже до кінця цього року.

Програма здійснюється в кожному регіоні України за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, субвенції місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій, субвенції на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» та коштів місцевих бюджетів. Завдяки цьому проєкту уряд планує створити 150 000 нових робочих місць.

Фото: dn.gov.ua