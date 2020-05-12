Укравтодор почав роботи на 177 об'єктах

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) розпочало ремонтно-будівельні роботи на 177 об'єктах у 23 областях України.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору у Facebook.

"Станом на 11 травня у 23 областях України ремонтно-будівельні роботи проводяться на 177 об’єктах «Великого будівництва.", - ідеться у повідомленні.

Відтак, цього тижня вже стартували роботи на останній ділянці дороги Н-30 у Запорізькій області та на дорозі Н-07 у Сумській області. Також відновлено реконструкцію дороги М-07 у Волинській області.

Зазначається, що за рахунок коштів Державного дорожнього фонду фінансуються роботи на 159 об’єктах, 18 – реалізуються в рамках співпраці Укравтодору з міжнародними фінансовими організаціями.

У відомстві додали, що на десятках об’єктів у Волинській, Закарпатській, Київській, Черкаській, Тернопільській та Одеській областях триває завершальний етап ремонту дорожнього покриття – влаштування верхніх шарів асфальтобетону.

Окрім капітальних, поточних середніх ремонтів та реконструкції автодоріг державного значення, ремонтують також мости та шляхопроводи по всій країні. Наприклад, на Донеччині цього року буде капітально відремонтовано дев'ять мостів.

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня в Україні почалися будівельні роботи на 300 об’єктах соціальної інфраструктури за програмою "Велике будівництво".

Програма передбачає масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні. Так, на 2020 рік заплановане будівництво 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях, 4000 км доріг державного значення і 2500 км доріг місцевого значення.

Фото: Укравтодор