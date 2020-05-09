Зеленському представили програму "Великого будівництва" на Закарпатті

На Закарпатті в рамках “Великого будівництва” планують відкрити два нові пункти пропуску — на румунському та угорському кордоні, відремонтувати дороги, а ще збудувати по 5 шкіл та дитсадків та 7 спорткомплексів у селах та містечках області.

Про це повідомляють на офіційному сайті Закарпатської ОДА.

“Нові пункти пропуску, дороги, школи, дитсадки та спорткомплекси – програму "Великого будівництва" на Закарпатті представив Президенту голова Закарпатської ОДА Олексій Петров” - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, в області у рамках проєкту зводять: 5 дитсадків ( села Яблунівка, Тарасівка, Дротинці, Нижня Апша, Горінчево) та 5 шкіл (села Терново, Батєво, Руське поле та міста Хуст, Тячів). А також 7 спорткомплексів: м.Мукачево, м.Ужгород, смт Воловець, с.Невицьке, с.Раково, смт Міжгір'я, с.Ділове.

Також у рамках програми "Велике будівництво" планують відремонтувати 370 км доріг та почати роботу із запуску двох нових КПП на кордоні з Румунією та Угорщиною. Це потрібно для того, аби розвантажити трафік в інших пунктах пропуску в області.

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Як повідомлялося у суботу Президент Володимир Зеленський у рамках робочого візиту відвідав Закарпаття.

Президент Володимир Зеленський анонсував проєкт "Велике будівництво", який почався 1 березня. Очікується, що буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд гривень. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: president.gov.ua