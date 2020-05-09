Президент Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Закарпатської області відвідав пункт пропуску на кордоні з Угорщиною та ознайомився зі станом реалізації у регіоні програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що окремо в пункті пропуску Президент відвідав мостовий перехід на кордоні через річку Тиса.

Главі держави доповіли, що трафік мостом надто щільний через його низьку пропускну здатність, проте неможливо модернізувати об'єкт, збільшивши кількість смуг.

Зеленський на Закарпатті побував на кордоні з Угорщиною та відвідав міст через Тису / Фото: Офіс Президента

«Працюватимемо над тим, щоб зробити ще два нормальні сучасні пропускні пункти, щоб розвантажити трафік», – зазначив Зеленський.

Як поінформували в ОП, для оптимізації руху на пропускному пункті у Чопі планується запровадити електронну чергу. Очікується, що вона синхронізує заїзд транспорту, зокрема вантажних авто, за часом, про який водіїв повідомлятимуть у спеціальному додатку чи у вигляді SMS.

Водночас, за даними сайту Закарпатської ОДА, електронну чергу планують запровадити на КПП “Тиса” та “Ужгород” на угорському та словацькому кордонах з Україною.

Крім того, Президентові продемонстрували об’єкти програми "Велике будівництво" в області.

За його словами, цей проєкт триває попри карантинні заходи в Україні.

«Побачили п’ять садків та п’ять шкіл, які повинні бути готовими незважаючи ні на що, щоб першого вересня щасливі діти пішли в нормальні умови. Розпочато будівництво семи спортивних комплексів – навіть там, де цього не було багато років», - зауважив Зеленський.

Крім того, Глава держави нагадав, що в межах програми планується до кінця року відремонтувати рекордні 370 км доріг на Закарпатті.

«Це справді велика кількість, якщо з 2018 на 2019 рік у нас було без Маріупольської дороги десь 600 км на всю країну, то тут майже 400 на одну область. Дороги, інфраструктура – один з найважливіших пріоритетів для нашої держави», – заявив Президент.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 9 травня перебував з робочою поїздкою на Закарпатті. Там він записав відеозвернення до українців поруч із місцем, де завершилося вигнання нацистів під час Другої світової війни.

Фото: president.gov.ua