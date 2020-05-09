Ніхто не має права приватизовувати перемогу в Другій світовій - Зеленський

Український народ зробив величезний внесок у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні й зараз ніхто не може приватизовувати цю перемогу.

Про це наголосив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні із Закарпаття, де перебуває з робочою поїздкою.

"Людський подвиг не має паспорта, але внесок українців у перемогу над нацизмом величезний. І сьогодні ніхто не може приватизувати перемогу, говорити, що вона могла статися і без українців. Ми не повинні цього забувати, соромитися та дарувати комусь подвиги своїх, українських героїв", - підкреслив Зеленський.

Він, зокрема, нагадав, що понад 7 мільйонів українців у складі антигітлерівської коаліції протидіяли нацистам як на рідній землі, так і на інших континентах.

Зеленський навів низку імен героїв-українців часів Другої світової війни, серед яких найкращий льотчик Іван Кожедуб, кавалер найвищих військових нагород США - Медалі пошани та «Пурпурового серця» Ніколас Орешко, перша і єдина жінка – командир взводу морської піхоти, яка брала участь у боях за Керч та Севастополь, Євдокія Завалій.

Також Зеленський розповів про Олену Вітер, яка врятувала десятки єврейських дітей у Голокост і стала першою українкою, що отримала титул Праведника народів світу; кримського татарина Амет-Хана Султана, який знищив 30 німецьких літаків, отримав дві Золоті зірки Героя Радянського Союзу, а в часи депортації кримських татар не зрікся свого народу та боровся за його права, а також інших героїв.

"Ці та ще сотні тисяч імен сьогодні надихають сучасне покоління українських захисників. Своєю відвагою, жертовністю та головною істиною: «Українці обов’язково переможуть», - переконаний Президент.

Як повідомлялося, сьогодні, 9 травня, в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.