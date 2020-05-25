В Україні платитимуть "карантинну" надбавку - затвердили перелік посад

Міністерство соціальної політики України затвердило перелік посад працівників, яким передбачено додаткові, до встановлених законодавством, доплати до заробітної плати.

Про це інформує пресслужба відомства.

Зокрема, у Мінсоцполітики нагадують, що постановою Кабінету міністрів від 29 квітня 2020 року № 375 „Деякі питання оплати праці (грошового забезпечення) окремих категорій працівників, військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби, осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейських, які забезпечують життєдіяльність населення, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його скасовування” встановлено доплату працівникам надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування їх отримувачів (вдома), у граничному розмірі до 100 відсотків заробітної плати.

"На виконання пункту 4 зазначеної постанови наказом Мінсоцполітики від 22 травня 2020 року № 321 затверджено відповідний перелік посад працівників надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору", - ідеться в повідомленні.

Таким чином, інформують у відомстві, тепер доплату у розмірі до 100 % заробітної плати зможуть отримати: педагог соціальний / фахівець із соціальної роботи, фахівець із соціальної допомоги вдома, соціальний працівник, соціальний робітник, фахівець із фізичної реабілітації та практичний психолог / психолог.

Персональний перелік працівників, яким встановлюється відповідна доплата, визначається керівником закладу, установи сфери соціального захисту.

Також у Мінсоцполітики повідомляють, що зазначена доплата здійснюється коштом та в межах видатків місцевих бюджетів, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.

Водночас, наголошують у міністерстві, до цього часу в роботодавця також була можливість надавати фінансову підтримку працівникам соціальної сфери.

"Так, згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 р. № 308/519 „Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення” працівникам можуть встановлюватися граничні надбавки у розмірі 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність, напруженість у роботі", - ідеться в повідомленні.

Окрім того, пояснюють у відомстві, працівникам можна встановлювати доплати у розмірі до 50 % посадового окладу (тарифної ставки) за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

У Мінсоцполітики нагадують, що законом України № 540-ІХ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)” передбачено додаткові, до встановлених законодавством, доплати до заробітної плати працівникам сфери соціального захисту населення, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома).