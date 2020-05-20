Уряд виділив 2,2 мільярда з "коронавірусного" фонду на виплати медикам

Кабінет міністрів підтримав виділення з Фонду боротьби з COVID-19 2,2 млрд грн для Фонду соціального страхування на виплати медикам.

Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Медики сьогодні перебувають на передовій, щодня ризикуючи своїм життям. Ми розуміємо, що вони мають отримувати належне матеріальне забезпечення та мати страхові гарантії. Тому сьогодні Кабмін підтримав виділення з Фонду боротьби з COVID-19 2,2 млрд грн для Фонду соціального страхування", - прокоментував це рішення Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Тelegram-каналі.

За його словами, 471,1 млн грн будуть спрямовані на виплати матеріального забезпечення та страхових виплат, зокрема одноразової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від COVID-19. Ще 1,8 млрд грн передбачені для виплат матеріального забезпечення.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей)".

Закон встановлює, що держава забезпечує страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я в разі встановлення групи інвалідності, що настала внаслідок захворювання короновірусною хворобою, у випадку смерті медпрацівників і працівників наукових установ, які лікували хворих на COVID-19, а також у разі інфікування медпрацівників та їхньої смерті від коронавірусу під час карантину.

Так, страхові виплати, не менші ніж у 300-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, пропонується передбачити медпрацівникам у разі встановлення їм групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання короновірусною хворобою (COVID-19).