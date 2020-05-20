Усі медики, які борються з COVІD-19, до кінця тижня отримають 300% надбавки – Зеленський

Усі медики, які працюють з хворими на COVІD-19, до кінця тижня отримають 300% надбавки до заробітної плати.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на пресконференції у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На цьому тижні, я думаю, збільшиться кількість областей... І в усіх областях медики, які борються з COVІD-19, отримають ці кошти”, - сказав глава уряду.

Як повідомлялося, 20 травня 2020 року виповнився рік з дня інавгурації Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента України.

Пресконференція Зеленського проходить на території паркової частини Маріїнського палацу.

Далі буде...