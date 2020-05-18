Нарада у Зеленського: 300% лікарям за березень повністю виплатили у 14 областях

У 14 областях повністю виплатили 300% надбавки лікарям за березень.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, відповідаючи на запитання Президента Володимира Зеленського під час селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, інформує пресслужба глави держави.

"14 областей уже повністю виплатили надбавки до заробітної плати за березень лікарям, які працювали з хворими на COVID-19, решта областей розрахуються найближчими днями. Водночас регіони розпочали виплати доплат за квітень", - зазначають в Офісі Президента.

Повідомляється також, що профільне міністерство розпочало укладення контрактів на закупівлю засобів захисту від коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що в регіони відправлять понад 70 тисяч костюмів біологічного захисту для медиків, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19.

Як повідомлялося, станом на 18 травня в Україні 18 616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5276 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Фото: Офіс Президента