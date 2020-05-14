МОЗ квапить Нацслужбу здоров’я з передачею коштів медзакладам

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вимагає від Національної служби здоров'я України (НСЗУ) пришвидшити передання коштів медичним закладам.

Про це він заявив на брифінгу у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні на ранок укладені договори з усіма екстреними медичними допомогами. Розпочався перерахунок коштів, згідно з даними НСЗУ. Але я вимагаю від НСЗУ як від центрального органу виконавчої влади, який в повному обсязі забезпечений усім необхідним для укладання договорів, забезпечений цими коштами, пришвидшити цей процес", - сказав Степанов.

За його словами, від швидкості роботи НСЗУ залежить отримання медичними працівниками, які лікували пацієнтів з коронавірусом, зарплати за квітень.

Степанов висловив сподівання, що до кінця тижня більша кількість медпрацівників почне отримувати зарплату за квітень.

Глава МОЗ додав, що інформація щодо виплати медпрацівникам доплат у 300 відсотків за березень уточнюється, сьогодні відомство отримає остаточні дані.

"Те, що стосується виплат до заробітної виплати у березні, то уряд в повному обсязі перерахував ці кошти у квітні. На сьогодні ми моніторимо і контролюємо ситуацію щодо виплат по кожній області, в розрізі кожного закладу охорони здоров'я. За інформацією, яку МОЗ отримує від областей за підписом керівників кожної області, ми бачимо, що майже всі області ... виплатили заробітну плату", - сказав Степанов.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомляв, що, за даними облдержадміністрацій, у 18 областях за березень надбавки лікарям, які працюють з COVID-19, у розмірі 300% до зарплати були виплачені в повному обсязі.

Водночас у квітні виплати лікарям відбуваються за іншим алгоритмом — за укладеними з НСЗУ договорами.

Як повідомлялося, в Україні 16 847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 422 нові випадки.