Київщина з 26 травня пом'якшує карантин

Про це на брифінгу заявив т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Із завтрашнього дня, 26 травня, у Київській області карантин пом'якшено. Це означає, що дозволені, але при чітко злагодженому контролі та дотриманні вимог, регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполученні. При цьому кількість пасажирів має дорівнювати кількості місць для сидіння", - наголосив Володін.

Він нагадав, що всього епідемічну ситуацію із захворюваності на коронавірус характеризують три показники: інцидентність, завантаженість ліжок, охоплення тестуванням.

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"На сьогодні у Київській області маємо наступні показники: інцидентність - 11,94, завантаженість ліжок - 19,03%, середня кількість ПЛР-тестувань - 19,34. Цифри ці отримали рано вранці та оперативно провели засідання комісії ТЕБ і НС", - сказав він.

Як повідомлялося, станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.