Польща відкриє пункт пропуску "Медика-Шегині" з 15 травня - джерело

Роботу пішохідного пункту пропуску "Медика-Шегині" буде відновлено з п’ятниці, 15 травня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомило джерело, наближене до Прикордонної служби Польщі.

"У світлі розпорядження українського уряду роботу пункту пропуску "Медика-Шегині" буде відновлено з п’ятниці", - повідомило джерело.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на засіданні 13 травня проголосував за постанову щодо відкриття пункту пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею як пішохідного для українських та іноземних громадян.

З середини березня Україна та Польща обмежили пересування через свої кордони. Відтоді з Польщі до України повернулися понад 180 тис. українців.

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Станом на сьогодні на українсько-польському кордоні функціонують лише три автомобільні пункти пропуску: "Рава-Руська – Гребенне", "Ягодин-Дорогуськ" та "Краківець-Корчова".