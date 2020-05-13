Польща не відкриє кордони до 12 червня

Польща не скасує контроль на внутрішніх кордонах з сусідніми країнами ЄС до 12 червня. До цього часу також зберігатимуться обмеження на в’їзд іноземців до Польщі, запроваджені з 15 березня.

Розпорядження щодо продовження обмежень на кордонах РП з сусідніми країнами на чергові 30 днів підписав міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прикордонний контроль на внутрішньому кордоні (з Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною) продовжено ще на 30 днів: з 14 травня по 12 червня. Як і нині кордон можна буде перетнути лише у визначених місцях", - йдеться в повідомленні міністерства.

Як зазначається, з моменту введення обмежень на перетин кордону Польщі (з 15 березня) польська влада вже чотири рази продовжувала його термін - на 10 або 20 днів. Станом на сьогодні кордон Польщі можна перетнути в 42 визначених пунктах.

До Польщі до 12 червня зможуть в’їжджати лише громадяни Польщі, іноземці, які перебувають у шлюбі з громадянами Польщі, є їх дітьми або перебувають під їхньою опікою, іноземці, які мають карту поляка, дипломати, іноземці, які мають право на тимчасове чи постійне проживання в РП, а також іноземці, які мають право на працю в Польщі.

Фото: Euromaidan Warszawa