У Польщі за добу зафіксували рекордну кількість хворих на COVID-19 від початку пандемії

У вівторок, 12 травня, в Польщі зафіксували 595 нових випадків зараження коронавірусом, померло 28 осіб.

Це найвищий показник заражуваності у Польщі за одну добу від початку пандемії COVID-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це зростання пов’язано з проведенням в Сілезькому воєводстві (південь країни) загальних тестів серед шахтарів та їх сімей. До учора було проведено 12 тисяч тестів, а сьогодні ще 3 тисячі серед сімей гірників”,- заявив речник глави МОЗ Польщі Войцєх Андрусевич.

За його словами, на наступному тижні в осіб, у яких перший раз тести були негативними, буде проведено повторні тести, аби однозначно виключити зараження.

Андрусевич повідомив, що у вівторок у Сілезькому воєводстві коронавірус виявлено у 238-ми шахтарів і 50-ти членів їхніх родин.

Загалом, станом на сьогодні в Польщі підтверджено 16 921 випадок зараження коронавірусом, померли 839 осіб, а 6 131 - вилікувалася.

Фото: СТК