У Польщі кількість заражених коронавірусом зросла до 16,5 тисячі

Кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 16 561, з яких 827 осіб померли, а 6131 людина вилікувалася.

Про це йдеться в повідомленні у Twitter міністерства охорони здоров’я Польщі.

"Кількість заражених коронавірусом – 16561, померли – 827 осіб", - йдеться в повідомленні.

Загалом, за останні пів доби у Польщі зафіксовано 235 нових випадків зараження COVID-19, з яких найбільше - у Сілезькому воєводстві на півдні РП (204). За цей час підтверджено 16 смертей.

У польських лікарнях перебуваю 2571 особа, заражена коронавірусом, 96211 особа – на домашньому карантині, 17771 – під епідеміологічним наглядом. Водночас інформується, що 6131 особа вже вилікувалася.

Водночас речник польського уряду Пьотр Мюллер в ефірі TVP1 у вівторок повідомив, що у середу буде поінформовано про запровадження чергового етапу зняття обмежень, накладених в середині березня у зв’язку з коронавірусом. Зокрема, йдеться про відкриття перукарень та косметичних салонів.

Як повідомлялося, з 4 травня у Польщі відновлено роботу торговельних центрів, готелів та хостелів, деяких закладів культури, а з 6 травня місцеві органи можуть відновлювати роботу дитсадків та ясел.

Також з 4 травня Польща скасувала примусовий 14-денний карантин для громадян країни, які навчаються і працюють у прикордонній зоні з сусідніми країнами ЄС – Німеччиною, Чехією, Словаччиною та Литвою.

У світі станом на ранок 12 травня 4 255 954 людини захворіли на COVID-19, з них 1 527 496 осіб одужали, 287 332 – померли.

Фото: АА