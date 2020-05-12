Литва і Польща відкрили кордони для працівників, підприємців та студентів

Литва і Польща вирішили відкрити свої кордони для в'їзду працівників, підприємців і студентів.

Про це пише Delfi.

За необхідності виїхати до Польщі треба мати документ, що підтверджує мету поїздки – трудовий документ, бізнес-посвідчення, документ компанії, довідку з ВНЗ, яка підтверджує, що студент в ньому навчається і т.д. При в'їзді польські прикордонники вирішать, чи пускати людей на територію своєї країни. За домовленістю між країнами такі люди не повинні дотримуватися 14-денної ізоляції. Крім того, на польсько-литовському кордоні в понеділок відкрилися більше КПП. До 11 травня іноземців на територію Польщі не пускали.

Читайте також: У Польщі від коронавірусу померли вже 800 осіб

В Литву з Польщі громадяни на автомобілях зможуть проїхати та через КПП "Лаздіяй-Арадники". Досі можна було в'їхати лише через Калварію. Згідно з ухваленою урядом Литви 6 травня постановою, з 11 травня в країні можна проводити іспити на володіння іноземною мовою для вступу до ВНЗ за кордоном. Крім того, відновлюють проведення уроків водіння. Карантин у Литві продовжено до 31 травня.

Читайте також: Кількість заражених коронавірусом у країнах Балтії зросла до 4089

Нагадаємо: Литва, Латвія та Естонія з 15 травня вирішили відкрити внутрішні кордони, їх громадяни зможуть подорожувати територіями цих трьох країн з дотриманням двотижневого карантину.

Фото: Scanpix