Кількість заражених коронавірусом у країнах Балтії зросла до 4089

У Балтії кількість зареєстрованих випадків COVID-19 незначно зросла - до 4089 осіб. Найбільше інфікованих у регіоні, як і раніше, в Естонії.

Про це повідомляє естонський Департамент здоров'я.

За його даними, за добу в країні зафіксовано 5 нових випадків зараження, в сумі за весь час пандемії - 1725. Триває тенденція на скорочення тих, хто потребує стаціонарного лікування, - тепер це 58 осіб, 5 з яких перебувають на контрольованому диханні. З лікарень додому відправлені 268 осіб, 277 історій хвороби коронавірусом закриті.

У Литві, за даними Міністерства охорони здоров'я країни, виявлено 1436 інфікованих, за четвер встановлено 3 нових випадки COVID-19. Одужали 765 осіб.

За інформацією Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC), за минулу добу в країні було виявлено 19 нових випадків коронавірусу, загальна кількість інфікованих - 928. Кількість госпіталізованих пацієнтів - 28, з них 2 - з тяжким перебігом захворювання. Виписано з лікарень 106 пацієнтів. Всього одужали - 464 особи.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні влада Латвії, Литви та Естонії домовилися з 15 травня відкрити внутрішні кордони.