Коронакриза: у СОТ пропонують заходи для відновлення світової економіки

Члени Світової організації торгівлі (СОТ) зробили заяву про необхідність посилення координації та співробітництва на міжнародному рівні.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«5 травня 2020 року члени СОТ, у тому числі Україна, розповсюдили спільну міністерську заяву стосовно пріоритетних шляхів системного реагування на поточну глобальну кризу в галузі охорони здоров’я та забезпечення захисту життя людей і реалізації важливої ролі СОТ у цьому зв’язку. У заяві члени СОТ наголосили на необхідності активізації зусиль в напрямку посилення координації та співробітництва на міжнародному рівні», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, посилення координації та співробітництва має відбутися наступними шляхами: забезпечення вільного обігу життєво необхідних медичних засобів, основних товарів і послуг через кордони, а також реалізації конкретних дій, кращих практик та спрощених процедур у контексті подальшої лібералізації торгівлі; підтримки функціонування ланцюгів поставок сільськогосподарської продукції та утримання від запровадження невиправданих заходів обмеження експорту такої продукції, що може мати негативний вплив на продовольчу безпеку, харчування та здоров’я населення країн, залежних від її експорту; у разі запровадження надзвичайних торговельних обмежувальних заходів, забезпечення їх відповідності правилам СОТ, пропорційності, транспарентності та тимчасовості, а також застосування таких заходів, щоб вони не створювали надмірні бар’єри у торгівлі або порушували глобальні ланцюги поставок; продовження якнайшвидшого інформування СОТ про будь-які заходи торгівлі, пов’язані з пандемією COVID-19; активізації підтримки мікро-, малих та середніх підприємств у контексті їх ролі у забезпеченні майбутньої відбудови економіки.

Також у заяві висловлюється підтримка якнайшвидшому відновленню повсякденної діяльності СОТ та консолідації зусиль з покращення існуючих та розробки нових дисциплін у рамках організації, а також пошуку рішень з метою врегулювання ситуації, пов’язаної з діяльністю апеляційного органу СОТ і реформування системи в цілому.

«Передбачувана, прозора, недискримінаційна та відкрита глобальна торговельна система буде важливою для всеохоплюючого і стійкого відновлення економіки. Тому ми підтверджуємо нашу рішучу підтримку багатосторонньої торговельної системи, побудованої на правилах, та ключової ролі СОТ у цій системі. Ми будемо продовжувати діяти згідно з нашими правами та обов’язками у рамках СОТ. Ми будемо утримуватися від запровадження нових невиправданих бар’єрів для інвестицій чи торгівлі товарами та послугами» – зазначили міністри країн – членів СОТ у спільній заяві.

Як повідомлялося, на початку березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію COVID-19. Станом на середину дня 8 травня у світі зафіксовано 3 935 622 випадки коронавірусу, 271 170 осіб загинули та 1 351 014 одужали.