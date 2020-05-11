У Польщі від коронавірусу померли вже 800 осіб

У Польщі кількість заражених коронавірусом сягнула майже 16 тисяч осіб, з яких 800 померли, а понад 5,6 тисячі вилікувалися.

Про це інформує у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість заражених коронавірусом – 15 996, померли – 800 осіб. Усі випадки є позитивними, зокрема у померлих осіб”,- йдеться в повідомленні.

Загалом, у Польщі вже проведено понад 476 тисяч тестів.

Z przykrością informujemy o śmierci 9 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 93-K, 76-K Wolica, 92-K, 87-K Gdańsk, 93-M, 89-K Racibórz, 78-M Kędzierzyn-Koźle, 56-M, 86-K Poznań. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 10, 2020

Глава МОЗ Польщі Лукаш Шумовський в ефірі Polsat News заявив, що за минулу добу в країні було проведено рекордну у країні кількість тестів – 23,4 тисячі. Він поінформував, що якби не висока захворюваність на COVID-19 серед шахтарів у кількох шахтах Сілезького воєводства на півдні країни, то у Польщі вдалося б вже обмежити кількість нових випадків зараження коронавірусом.

Він додав, що понад 97% гірників, у яких було виявлено коронавірус, не мають жодних ознак хвороби, заражуючи при цьому інших. За його словами, польська влада намагається опанувати ситуацію в цьому регіоні.

За інформацією речника польського уряду Пьотра Мюллера, на цьому тижні уряд Польщі вирішуватиме питання щодо подальшого скасування обмежень, введених в середині березня у зв’язку з коронавірусом.

Як повідомлялося, з 4 травня у Польщі відновлено роботу торговельних центрів, готелів та хостелів, деяких закладів культури, а з 6 травня місцеві органи можуть відновлювати роботу дитсадків та ясел.

Також з 4 травня Польща скасувала примусовий 14-денний карантин для громадян країни, які навчаються і працюють у прикордонній зоні з сусідніми країнами ЄС – Німеччиною, Чехією, Словаччиною та Литвою.