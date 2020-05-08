У Польщі вже понад 15 тисяч випадків COVID-19

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Польщі зросла до 15 047, 775 хворих померли, а понад 4,8 тис. вилікувалися.

Про це інформує у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

Як зазначається, у лікарнях із COVID-19 перебувають 2,7 тис. пацієнтів, на домашньому карантині – понад 103 тис., під епідеміологічним наглядом – більш як 16,7 тис.

Вилікувалися від коронавірусної інфекції 4862 особи.

За останню добу виконано понад 15,5 тис. тестів на коронавірус. Загалом у країні проведено понад 425 тис. таких аналізів.

Як повідомлялося, з 4 травня у Польщі відновлено роботу торговельних центрів, готелів та хостелів, деяких закладів культури.

Окрім того, Польща скасувала примусовий 14-денний карантин для громадян, які навчаються і працюють у прикордонній зоні з сусідніми країнами ЄС – Німеччиною, Чехією, Словаччиною та Литвою.