85% заробітчан у період пандемії хочуть залишитися у Польщі

Про це йдеться в опитуванні, проведеному спільно компанію EWL і Центром Східної Європи Варшавського університету, проведеному серед іноземців 9-15 квітня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Переважна більшість іноземців (85%), які працюють в Польщі, під час епідемії коронавірусу хочуть залишитися в Польщі, здебільшого з огляду на можливість працювати і заробіток (55%)”, - зазначають автори дослідження.

Більшість опитаних іноземців відчувають негативні наслідки пандемії коронавірусу. Зокрема, 61% з них почали працювати менше, а 27% змушені були змінити сферу працевлаштування. Більше половини з них (58%) побоюються втратити роботу.

Водночас бояться заразитися коронавірусом лише 18% опитаних.

Загалом більшість іноземців (72%) почуваються в Польщі безпечно, а обмеження, з якими вони стикаються в РП у зв’язку з коронавірусом, вони сприймають позитивно.

Більшість респондентів (63,5%) має намір скористатися автоматичним продовженням терміну дії робочих віз та перебуванням в рамках безвізового режиму, що було запропоновано урядом Польщі на період епідемії та 30 днів після неї в рамках підтримки підприємців і працівників.

Директор компанії EWL Анджей Коркус зауважив, що у Польщі незабаром розпочнеться сезон збирання фруктів та овочів, а у зв’язку із закриттям кордонів у Польщі не вистачатиме робочих рук.

“Це означає, що настав час на чергові рішучі кроки влади щодо спеціальних рішень для іноземців, які працюють в Польщі. Тим більше, що в боротьбу за сезонних працівників в Польщі вже включилися такі країни, як Німеччина, Фінляндія чи Велика Британія”, - підкреслив Коркус.

Дослідження “Іноземний працівник в добу коронавірусу” було проведено 9-15 квітня методом онлайн-опитування у групі 600 трудових мігрантів з-за меж ЄС, з яких 91,5% є громадянами України.