Польща підтримує надання Україні €1,2 мільярда макрофінансової допомоги - Моравецький

Польща підтримує пропозицію Єврокомісії щодо надання Україні 1,2 млрд євро макроекономічної допомоги, а також допомоги для протидії коронавірусу.

Про це у своїй статті під назвою "Cолідарність і амбіція", оприлюдненій у виданні “Дзеркало тижня”, написав голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький.

"Однак сьогодні солідарність необхідна не лише всередині ЄС, а й також за його межами, особливо із своїми сусідами. Саме тому Польща підтримує пропозиції Єврокомісії щодо пакета макрофінансової допомоги на суму 3 млрд євро для десяти сусідніх країн співтовариства (включаючи 1,2 млрд євро для України)", - зазначив Моравецький.

Він написав, що Польща розуміє нагальну потребу в наданні солідарної допомоги, а тому "підтримує ідею призначення 140 млн євро з фонду політики сусідства на нагальні потреби держав Східного партнерства в боротьбі з коронавірусом".

Польський прем’єр додав, що загалом ця сума перевищить 700 млн євро.

Він зауважив, що у рамках Вишеградської групи Польща запропонувала запустити надзвичайну програму V4EastSolidarity для держав Східного партнерства в рамках Міжнародного Вишеградського фонду.

Моравецький пояснив, що програма має бути спрямована на практичну підтримку найбільш вразливих до пандемії та її наслідків соціальних груп: людей похилого віку, хворих, транскордонних працівників. У її рамках можливою була б, зокрема, швидка закупівля медикаментів і медичного обладнання.

Глава польського уряду зазначив, що Варшава пам'ятає також про громадян України, які проживають і працюють у Польщі.

"Вони є важливим суб'єктом, без якого зафіксоване у нас протягом кількох років динамічне економічне зростання було б нижчим", - підкреслив голова Ради міністрів РП.

Він запевнив, що сьогодні українці, які перебувають у Польщі, не мають хвилюватися про легальність свого перебування. Польський прем’єр зауважив, що документи громадян України, термін дії яких закінчився у період стану епідемічної загрози чи стану епідемії, були подовжені до 30 днів після його закінчення в Польщі.