Зеленський каже, що €1,2 мільярда від ЄС пом'якшать наслідки пандемії в Україні

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Європарламент та Рада Європейського Союзу підтримають надання Україні допомоги для протидії коронавірусу в розмірі 1,2 млрд євро.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні, яке опубліковане у Facebook Офісу Президента.

"Сьогодні хочу відзначити рішення Єврокомісії надати Україні допомогу для протидії коронавірусу в розмірі 1,2 мільярда євро. Це важливі кошти, які зможуть гарантувати макрофінансову стабільність та пом'якшать негативні наслідки пандемії для громадян. Я дякую за це і щиро сподіваюся, що пропозиція буде схвалена Європарламентом та Радою Європейського Союзу. Впевнений, це стане черговим сигналом про міцну дружбу та партнерство Європи з Україною", - сказав Зеленський.

Він також подякував всім, хто свідомо відзначав Великдень вдома. Президент наголосив, що це свідчить про зрілість та відповідальність громадян.

Як повідомлялося, 22 квітня Європейська комісія ухвалила рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги у зв’язку з пандемією COVID-19.

В Україні уряд з 12 березня запровадив карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. А 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня включно.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Станом на ранок 23 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7 170 випадків захворювання на COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали.