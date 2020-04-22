ЄС надає Україні €1,2 мільярда макрофінансової допомоги – Зеленський

Європейська комісія ухвалила рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги у зв’язку з пандемією COVID-19.

Про це повідомив у Twitter Президент Володимир Зеленський.

"Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні €1,2 млрд підтримки під час COVID-19. Це безпрецедентна макрофінансова допомога", - написав глава держави.

Він додав, що рішення ЄС – не лише вияв солідарності.

"Україна не помилилася, зробивши європейський вибір. Справжні друзі пізнаються в біді", - акцентував Президент.

Як повідомили у пресслужбі глави держави, кошти ЄС допоможуть гарантувати макроекономічну стабільність України. Завдяки такій підтримці держава зможе звільнити додаткові ресурси для захисту громадян та пом’якшення негативних наслідків пандемії для людей.

Зазначається, що загалом Євросоюз виділяє близько трьох мільярдів євро десятьом країнам-сусідам. Наступна після України держава, що отримає таку допомогу, – Туніс, якому ЄС надасть 600 млн євро.

В Офісі Президента нагадали, що пропозицію Єврокомісії надалі мають схвалити Європейський парламент та Рада ЄС, і повідомили, що Єврокомісія розраховує на швидке схвалення з огляду на нагальність проблеми.

"Щойно це станеться, перший транш може бути виділений якнайшвидше без додаткових умов. Другий транш може бути наданий після виконання узгодженого з ЄС переліку індикаторів вже у четвертому кварталі 2020-го чи першій половині 2021 року. Як і у випадку зі звичайною макрофінансовою допомогою ЄС, транші залежатимуть також від задовільного прогресу країни-партнера у виконанні програми МВФ та використанні коштів фонду", - зазначили в Офісі Президента.

Як повідомлялося, раніше у квітні Єврокомісія вже ухвалила рішення про виділення пакету допомоги Україні у розмірі 190 млн євро на підтримку системи охорони здоров’я, економіки, малого та середнього бізнесу, захисту вразливих категорій населення. Окремо ЄС виділив 13 млн євро на гуманітарні потреби на Донбасі.