Арахамія впевнений, що транш МВФ буде через три тижня після "банківського" закону

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконаний, що Україна отримає транш від МВФ протягом трьох тижнів після ухвалення "банківського" закону.

Про це Арахамія сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок, 14 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я впевнений на 200%: після того, як ми проголосуємо "банківський" закон, протягом 3-х тижнів ми отримаємо транш", - сказав Арахамія.

Він додав, що це грунтується "на перемовній позиції з нашим кредитором, і це зрозуміла позиція".

При цьому Арахамія заперечив, що в МВФ і Світового банку є претензії до України.

Водночас депутат зауважив, що наступного тижня Раді не вдасться ухвалити "банківський" законопроєкт у другому читанні, оскільки профільному комітету потрібен час для роботи над таблицею поправок. Після цього її потрібно роздати народним депутатам, на що Регламент вимагає 10 днів.

"Після того це може бути винесено в зал. Навіть якщо ми застосуємо якусь дуже хитру пришвидшену процедуру, це не буде раніше, ніж 5 травня. Я думаю, десь так", - зазначив Арахамія.

Політик додав, що "у нас в кінці травня є платіж дуже великий – тобто нам треба транш до цього отримати.

"І десь воно так і виглядає по часу. Якщо це буде повільно зроблено, тоді ми будемо мати серйозні проблеми як країна", - зазначив він.

Арахамія підтвердив, що від ухвалення "банківського" законопроєкту залежить майбутнє отримання траншу від МВФ.

Він уточнив, що йдеться про EFF-програму.

"Це десь 3,5-4 млрд доларів у перший рік. Як тільки приймається меморандум з МВФ, то додається мільярд точно, але може півтора від Світового банку. 500 мільйонів євро – макрофінансова допомога від Євросоюзу і там кілька ще кредиторів. Тобто, разом це виглядає десь 5,5-6 мільярдів у перший рік. А взагалі програма на 10 мільярдів", - розповів Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова – ухвалення закону про ринок землі.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

На позачерговому засіданні Верховної Ради 16 квітня депутати планують розглянути законопроєкт про боротьбу з "поправочним спамом".