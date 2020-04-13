У "Слузі народу" точно є більшість, яка підтримає "банківський" законопроєкт - Арахамія

Народні депутати від "Слуги народу" на засіданні фракції у понеділок обговорять сценарії прискорення розгляду "банківського" законопроєкту.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив журналістам перед засіданням фракції у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"По цьому закону в нас є позиція - прийняти цей закон, незважаючи на всі застереження. Питання – коли. Для цього у нас сьогодні фракція, для того, щоб обговорити, які є можливі сценарії прискорення цієї процедури. Там є декілька сценаріїв, декілька ідей з цього приводу. Ми не хочемо цього публічно обговорювати… Інша сторона, яка буде цьому заважати, це використає і обов'язково якісь запобіжники винайде", - зазначив Арахамія.

Депутат додав, що у "Слузі народу" є "точна більшість людей, які не хочуть дефолту і будуть голосувати за закон про банки в тій редакції, яка потрібна для отримання траншу МВФ".

"Зараз пан Гетманцев повідомив станом на ранок, що вони компілюють ще таблицю і попередньо, навіть якщо застосувати деякі юридичні механізми прискорення, це буде займати декілька днів – 3-4 дні – в комітеті для того, щоб пройти ці правки не постатейно, а по групах, по розділах. Якщо так, то тоді по часу виглядає так, що це після Великодня буде", - сказав Арахамія.

Депутат також повідомив, що фракція на засіданні обговорить кадрові питання Кабінету міністрів.

"Будемо розглядати, можливо, взагалі кадрові питання, що ми будемо робити. Є дві стратегії. Одна стратегія – це визначитися з кандидатами і проголосувати. Інша стратегія – призначити тимчасово виконуючих обов'язки, дати людям попрацювати для того, щоб вже не подовжувати цю традицію: люди попрацювали, ціла Рада їх взяла і через декілька тижнів чи місяців їх Рада позбулася. Щоб такого не було, є пропозиція на рівні Кабміну такий випробувальний термін робити на посаді – в.о., а потім вже приносити до Ради", - розповів Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова – ухвалення закону про ринок землі.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.