Арахамія: Рада може знову зібратися цього тижня, порядок денний -

Арахамія: Рада може знову зібратися цього тижня, порядок денний - "секрет фірми"

Укрінформ
Цього тижня може відбутися ще одне позачергове засідання Верховної Ради, однак не для розгляду законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі журналістам після позачергового засідання Верховної Ради в понеділок, 13 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В середу може бути позачергове засідання", - сказав Арахамія.

На запитання, чи можуть на ньому розглянути "банківський" законопроєкт, який передбачає гарантії неповернення націоналізованих банків ексвласникам, депутат відповів: "Не можуть. Тому що станом на ранок ще тривала процедура зібрання всіх 16 тисяч правок в одну таблицю. Потім це має пройти комітет. Зараз навіть якщо дуже прискорену процедуру застосувати, це 4 повних дні роботи комітету. На цей тиждень це фізично неможливо".

Водночас на запитання, для розгляду яких питань Рада може зібратися в середу, Арахамія відповів: "Це є секрет фірми". Однак на уточнення, чи буде все-таки це "антиколомойський закон", він зазначив: "Це пов'язане питання, але не сам закон".

Разом з тим Арахамія зазначив, що на позачерговому засіданні цього тижня Рада може розглянути кадрові питання в уряді.

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Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова – ухвалення закону про ринок землі.

Водночас за час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

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