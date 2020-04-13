Рада доручила Разумкову невідкладно підписати три закони

Народні депутати доручили Голові Верховної Ради Дмитрові Разумкову невідкладно підписати деякі закони, ухвалені на позачерговому засіданні парламенту в понеділок, 13 квітня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, депутати підтримали пропозицію першого заступника Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука доручити спікеру невідкладно підписати і негайно направити Президентові на підпис закони: "Про внесення змін до закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№3320), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)" (№2339), та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з пропозиціями Президента України (№1049).

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня Верховна Рада проводить позачергове засідання, на якому ухвалила зміни до державного бюджету, а також низку законів.