Рада доручила Разумкову невідкладно підписати три закони

Рада доручила Разумкову невідкладно підписати три закони

Укрінформ
Народні депутати доручили Голові Верховної Ради Дмитрові Разумкову невідкладно підписати деякі закони, ухвалені на позачерговому засіданні парламенту в понеділок, 13 квітня. 

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

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Так, депутати підтримали пропозицію першого заступника Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука доручити спікеру невідкладно підписати і негайно направити Президентові на підпис закони: "Про внесення змін до закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№3320), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)" (№2339), та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з пропозиціями Президента України (№1049).

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Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня Верховна Рада проводить позачергове засідання, на якому ухвалила зміни до державного бюджету, а також низку законів.

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