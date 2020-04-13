Парламент визначив поняття "самоізоляція" та "обсервація"

Верховна Рада визначила поняття "самоізоляція" та "обсервація", а також дозволила обробку персональних даних без згоди особи з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

За відповідний закон "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" (законопроєкт № 3320) проголосували 332 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як ідеться у пояснювальній записці до законопроєкту, актуалізовано застосовувані у світі поняття "самоізоляція", "обсервація", "спеціалізовані лікарні". Встановлюються правові підстави для застосування сучасних тактик протидії поширенню інфекційних хвороб.

Передбачаються тимчасові заходи щодо оперативного створення тимчасових спеціалізованих лікарень та залучення медичних працівників до надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу.

Крім того, законопроєктом пропонується надати можливість керівникам закладів охорони здоров’я залучати до надання медичної допомоги такі категорії осіб, як науково-педагогічні працівники закладів вищої (післядипломної) освіти, які здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони здоров’я, інших осіб, які мають сертифікат лікаря-спеціаліста та відповідну лікарську категорію.

Тимчасово впроваджується норма, необхідна для обробки персональних даних громадян, з метою запровадження сучасних протиепідемічних заходів.

"Дозволяється обробка персональних даних без згоди особи, зокрема даних, що стосуються стану здоров’я, місця госпіталізації або самоізоляції, прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання, роботи (навчання), з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби, в порядку, визначеному в рішенні про встановлення карантину, за умови використання таких даних виключно з метою здійснення протиепідемічних заходів", - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3 102 випадки COVID-19, за добу захворіли 325 людей.