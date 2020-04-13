Протидія COVID-19 і економіка: оприлюднили Програму дій уряду

Внесена на розгляд Верховної Ради програма діяльності Кабінету міністрів України направлена на подолання ризиків для життя і здоров’я наших громадян у короткостроковій перспективі, а також на відновлення економічного зростання - у довгостроковій.

Текст цього документу оприлюднений на сайті парламенту.

«Реагуючи на нагальні виклики з метою збереження життя і здоров’я громадян, уряд спрямує першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19», - зазначається у програмі.

Нині КМУ має намір зосередитися на підготовці мережі закладів охорони здоров’я для роботи в нинішніх особливо складних умовах, відновленні функціонування системи протиепідемічного захисту, посилення контролю за дотриманням та реалізацією карантинних заходів.

КМУ також планує забезпечити безперервну роботу об’єктів критично важливої інфраструктури та продовольчої безпеки, створити умови для вітчизняного виробництва необхідних лікарських засобів, медичного обладнання та виробів, а також інших критично важливих товарів. Уряд посилюватиме соціальний захист та підтримку економіки, зосередиться на наданні кредитної підтримки малому та середньому бізнесу, який зазнав втрат внаслідок карантинних заходів, а також здійснить низку інших першочергових кроків.

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У довгостроковій перспективі - створення сприятливих умов для розвитку та відновлення малого та середнього підприємництва, промисловості, орієнтованої на виробництво високотехнологічної продукції.

Створення умов для залучення ефективних власників шляхом приватизації об’єктів державної власності також є у планах Кабінету міністрів, як і запровадження раціональної системи корпоративного управління державними підприємствами у відповідності до міжнародних стандартів.

Уряд також має намір працювати над зниженням енергетичної залежності, диверсифікацією джерел постачання енергоресурсів, розвитком відновлюваних та низьковуглецевих джерел енергії, забезпеченням надійності, екологічності та доступності енергії для всіх споживачів.

Забезпечення належних умов для результативної діяльності науковців та дослідників, сприяння розвитку прикладних досліджень, розвиток культури - також у довгостроковій перспективі.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України".

Уряд на позачерговому засіданні у четвер, 2 квітня, затвердив програму своєї діяльності. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, затверджена програма діяльності Кабміну є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.