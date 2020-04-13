Фонд боротьби з COVID-19: Кабмін пояснив, як хочуть витратити 64,7 мільярда

Кабінет міністрів детально пояснив, на що саме можуть витрачатись кошти із Фонду боротьби з коронавірусом COVID-19, який пропонується утворити у рамках внесення Верховною Радою змін до державного бюджету на 2020 рік.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«Згідно з поданим до Верховної Ради законопроєктом про внесення змін до закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» пропонується утворити Фонд боротьби з коронавірусом на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його скасування. Загальна сума фонду становитиме 64,7 млрд грн. Рішення щодо виділення коштів з фонду прийматиметься урядом за погодженням з профільним Комітетом ВР», - зазначається у повідомленні.

Ці кошти пропонується спрямовувати на закупівлю товарів, робіт і послуг, включаючи закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення; на додаткові виплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо залучені в заходах з ліквідації COVID-19.

Крім того, їх можна використати на доплати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення, на період боротьби з розповсюдженням хвороби, а також на надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку, у зв’язку із негативними наслідками поширення COVID-19.

У рамках цього фонду передбачається разова грошова допомога членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від COVID-19, а також надання трансферту Пенсійному фонду України.

Гроші можуть бути направлені на фінансову допомогу Фонду соціального страхування та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, або поповнення резервного фонду державного бюджету.

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Передбачається також відновлення видатків державного бюджету, включаючи трансферти місцевим бюджетам, та надання кредитів з державного бюджету за бюджетними програмами, скорочених у зв’язку із створенням Фонду боротьби з COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у понеділок, 13 квітня, планує зібратися на позачергове засідання, на якому, серед іншого, ухвалити зміни до держбюджету.