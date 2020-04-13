Бюджет, боротьба з COVID-19 і штрафи паліям: що планує розглянути Рада

Верховна Рада планує під час позачергового пленарного засідання 13 квітня розглянути вісім питань, зокрема законопроєкт щодо внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік у повторному першому читанні.

Про це йдеться у порядку денному засідання, опублікованому на сайті парламенту.

Народні депутати 30 березня відправили на доопрацювання в комітет законопроєкт №3276 «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"». За тиждень його в доопрацьованому варіанті винесли на повторне перше читання. Цей проєкт закону Рада збирається розглянути другим питанням.

Розпочати ж позачергове засідання парламентарії мають намір із другого читання законопроєкту №2370 «Про національну інфраструктуру геопросторових даних». Він передбачає, зокрема, безплатний доступ громадян і суб'єктів господарювання до відповідної інформації.

Водночас, порядком денним передбачено розгляд проєкту закону №3320 «Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)». Цим документом передбачається встановити правові підстави для застосування сучасних тактик протидії поширенню інфекційних хвороб. Передбачаються тимчасові заходи щодо оперативного створення тимчасових спеціалізованих лікарень і залучення медичних працівників до надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Тимчасово пропонується впровадити норму, необхідну для обробки персональних даних громадян, з метою запровадження сучасних протиепідемічних заходів.

Далі депутати мають розлянути проєкт закону №2339 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)» та альтернативний йому №2339-1.

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Так, законопроектом №2339 пропонується переглянути розміри штрафів у бік суттєвого підвищення за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків. Зокрема за спалення сухої трави і листя передбачається штрафувати громадян від ста сімдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 2890 грн до 5100 грн) і на посадових осіб – від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 11900 грн до 17000 грн). Раніше такі штрафи не перевищували 340 грн для громадян і 1190 грн – для посадовців.

За ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, пропонується накладати штраф на громадян від трьохсот сорока до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5780 грн до 10200 грн) і на посадових осіб – від тисячі до тисячі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 грн до 23800 грн).

Після цього заплановано розгляд законопроєкту №3132 «Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету».

Друге читання в Раді має пройти проєкт закону №3276 «Про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19)».

Також депутати збираються подолати вето Президента на закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (№1049). Цей закон ВР ухвалила 4 жовтня з поправкою №8 щодо регулювання торговельних націнок на тютюнові вироби на рівні 7% та 13% для оптової та роздрібної торгівлі, що викликала суспільний резонанс. 19 лютого глава держави заветував і повернув його зі своїми пропозиціями.

Окрім того, Рада планує розглянути проєкти постанов щодо закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» (№2178-10). Депутати ухвалили його в ніч проти 31 березня на позачерговому засіданні. Однак того ж дня позафракційні народні депутати Оксана Савчук і Антон Поляков зареєстрували у Верховній Раді проєкти постанов про його скасування. Згодом аналогічні документи почали вносити до парламенту й інші народні депутати, зокрема, члени фракції «Батьківщина» зареєстрували 10 таких документів. Усього їх було зареєстровано 13, які блокують підписання закону. Відповідно до регламенту, без їх розгляду Голова ВР не може підписати закон і передати його на підпис Президенту.