Президент анонсував скорочення зарплат держслужбовців - "затягти паски мусять усі"

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня ухвалить зміни до державного бюджету, що передбачають, зокрема, створення Фонду боротьби з коронавірусом.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Вірю, що це буде підтримано українським парламентом, який у понеділок, 13 квітня, розгляне зміни до державного бюджету. Упевнений, що всі народні обранці встануть на бік українських лікарів, пенсіонерів, підприємців та всіх українців, які опинились у скрутній ситуації. Упевнений, що всім депутатам не байдуже", - підкреслив глава держави.

Він нагадав, що проєктом змін до держбюджету передбачено створення Фонду боротьби з коронавірусом у розмірі 66 мільярдів гривень.

За словами Президента, ці кошти підуть на збільшення виплат лікарям, які протидіють коронавірусу, купівлю медичного обладнання та засобів індивідуального захисту, а також виплати особам, які втратили роботу.

Крім того, глава держави зауважив, що майже 30 млрд гривень спрямовується пенсіонерам, зокрема на індексацію пенсій та виплату допомоги у розмірі однієї тисячі гривень.

Він також зазначив, що деякі видатки скорочуються, але запевнив, що це буде тимчасово - до подолання епідемії коронавірусу.

"Затягти паски мусять усі державні службовці. Незалежно від рангу та посади, вже з 1 квітня їхня зарплата не перевищує 47 тисяч гривень. Це стосується суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників НБУ, ЦВК та багатьох інших чиновників. Такі ж самі обмеження стосуються і членів наглядових рад", - наголосив Президент.