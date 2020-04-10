Не лише бюджет: Разумков сказав, що розгляне позачергова Рада

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня має розглянути низку важливих законопроєктів, зокрема щодо внесення змін до держбюджету, стосовно боротьби з коронавірусом, про посилення відповідальності за лісові пожежі тощо.

Про це поінформував Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу після наради з керівниками депутатських фракцій і груп, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перше питання – це питання бюджету, саме цьому була присвячена більша частина наради. Буде ще засідання Бюджетного комітету, будуть враховуватися ті пропозиції та поправки, які були озвучені і керівництвом парламенту, і представниками депутатських фракцій і груп на Бюджетному комітеті… Не можу сказати, що все нас влаштовує, і, мабуть, такого ніколи не буває, щоб влаштовувало все. Є питання, які знову й знову з’являються, вони будуть виправлені, наприклад щодо конкурсів, щодо фінансування тих чи інших бюджетних програм. Усі надали свої пропозиції – максимально намагатимуться їх врахувати. Як це відбудеться насправді, подивимося, коли будемо бачити кінцевий варіант бюджету», - сказав спікер.

За його словами, наступним питанням у порядку денному позачергового засідання стане розгляд законопроєкту «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».

«Це геокадастри. Для того, щоб унормувати і запустити фактично цей процес підготовки до майбутнього відкриття ринку землі. Але я нагадую, що це відбудеться не скоро. Однак Україна має до цього готуватися», – наголосив Разумков.

Він уточнив , що парламент також має намір розглянути законопроєкт №3320 - щодо боротьби із коронавірусом і його наслідками.

«Цей законопроєкт тільки з’явився. Це спільне напрацювання народних депутатів і профільного міністерства, і була досягнута попередня згода з колегами, що ми його включимо в порядок денний позачергового засідання і будемо розглядати», – сказав Разумков.

За словами спікера, передбачається і розгляд законопроєкту щодо посилення відповідальності за пожежі в екосистемах.

«Зараз немає адекватної відповідальності тим, хто це робить. І сьогодні ми вимушені паралельно з тими всіма проблемами та викликами, які постали перед Україною та світом, в тому числі боротися з цією навалою. Але я думаю, що цей закон трохи зменшить бажання робити такі протиправні дії», – заявив Голова ВР.

Планується, що 13 квітня депутати розглядатимуть і законодавчі ініціативи, що передбачають внесення змін до закону про Антимонопольний комітет, а також можуть подолати вето Президента щодо закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (№1049). Його ВР ухвалила 4 жовтня 2019 року з поправкою щодо регулювання торгівельних націнок на тютюнові вироби на рівні 7% та 13% для оптової та роздрібної торгівлі, що викликало суспільний резонанс.

«Закон гарний, але він фактично не працював. Зараз він повернувся із вето Президента. Я сподіваюся, що він буде підтриманий Верховною Радою і вже почне працювати на користь українського бізнесу», – прокоментував спікер.

Окрім того, парламентарії мають розглянути 13 проєктів постанов щодо скасування рішення ВР про ухвалення закону про ринок землі, які блокують підписання цього документа спікером і Президентом.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 10 квітня у Верховній Раді відбулася нарада керівництва парламенту з главами депутатських фракцій, участь у якій узяли Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко. Члени наради обговорювали зміни до Державного бюджету на 2020 рік і порядок денний позачергового засідання ВР, яке має відбутися 13 квітня.