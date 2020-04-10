Разумков сподівається, що Раді вистачить голосів за зміни до бюджету

Голова Верховної Ради Дмитров вважає, що парламенту вистачить голосів за оновлений проєкт змін до державного бюджету.

Про це спікер сказав на брифінгу після наради з керівниками парламентських фракцій і груп, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що голосів повинно вистачити, але рішення буде приймати зал. Зараз говорити про остаточне рішення і фракцій, і депутатських груп, і позафракційних депутатів поки зарано, оскільки, я ще раз хотів би зазначити, що буде прийматися остаточне рішення на комітеті. Колеги будуть доопрацьовувати той проєкт закону, який є і, сподіваюся, що максимально будуть враховані позитивні пропозиції, які були до нього надані", - зазначив Разумков.

Спікер додав, що ніколи не бачив бюджету, який би влаштовував усіх.

"Завжди це була зона відповідальності більшості, в першу чергу. Дійсно, часто є пропозиції, які треба залучати від інших політичних сил, так само, як це було зроблено під час підготовки до першого читання змін до держбюджету", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №3276 про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня відправила на доопрацювання. Щоб ухвалити проєкт депутатам не вистачило кількох голосів.

Законопроєктом пропонувалося скоротити доходи держбюджету на 122,9 млрд грн (із 1,096 трлн гривень до 972,6 млрд гривень), а витрати збільшити на 79 млрд грн (із 1,184 трлн гривень до 1,263 трлн гривень). Граничний дефіцит бюджету пропонувалося збільшити в 3,1 раза — з 96,3 млрд гривень до 298,4 млрд гривень. Передбачалося створення Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 в обсязі 97,1 млрд грн

8 квітня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що законопроєкт № 3276 про внесення змін до державного бюджету України на 2020 рік буде переданий на розгляд парламенту вже найближчими днями. За його словами, в бюджетному комітеті доопрацьовується проєкт основних змін до бюджету на 2020 рік, (в якому) в тому числі, передбачено заходи на боротьбу з коронавірусом, створення Фонду для боротьби з коронавірусом в розмірі 66,3 млрд грн.