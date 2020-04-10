Позачергова Рада відбудеться у понеділок о 14.00 - Разумков

Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у понеділок, 13 квітня, орієнтовно о 14:00.

Про це поінформував Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу після наради з керівниками парламентських фракцій і груп, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми обговорили ті питання, які, скоріш за все, будуть виноситися на позачергове засідання Верховної Ради в понеділок. Засідання орієнтовно розпочнеться о 14 годині. І я сподіваюся, що воно буде тривати не дуже довго, тому що більша частина питань була обговорена і досягнуто згоди щодо їх розгляду на нарадах, на робочих групах і в комітетах", - сказав Разумков.

За словами спікера, на нараді були присутні Прем'єр-міністр, міністр фінансів, представники депутатського корпусу і комітетів.

Фото: ВР