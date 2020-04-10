"ЄС" вимагатиме на позачерговій Раді розгляду питання про страхові виплати медикам - Порошенко

Фракція "Європейської солідарності" вимагатиме розглянути на найближчому позачерговому засіданні Верховної Ради питання про призначення страхових виплат медичним працівникам.

Про це заявив лідер партії "Європейська солідарність", експрезидент Петро Порошенко у Facebook.

"Фракція партії "Європейська солідарність" вимагатиме розглянути питання про призначення страхових виплат медичним працівникам на найближчому позачерговому засіданні Верховної Ради", - повідомив Порошенко.

Він зауважив, що в Україні має бути передбачене страхування медичних працівників та відповідні виплати у разі інфікування або смерті від ускладнень коронавірусної хвороби.

"Лікарі зараз перебувають на передовій боротьби з пандемією. І тому вважаю справедливим, якщо розмір цих виплат буде прирівняний до розміру страхового відшкодування для бійців ЗСУ, які перебувають на передовій і захищають Україну від російської агресії", - зазначив Порошенко.

У разі смерті медичного працівника через інфікування COVID-19 під час виконання службових обов’язків Порошенко пропонує встановити страхову суму на рівні 750 прожиткових мінімумів – це понад півтора мільйона гривень, а уУ разі виявлення захворювання на коронавірусну інфекцію – 50 прожиткових мінімумів (100 тис. грн).

Крім того, Порошенко наголошує, що ситуація вимагає негайного ПЛР-тестування всіх медичних працівників.

Як повідомлялося, станом на 9:00 10 квітня в Україні лабораторно підтверджено 2203 випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.