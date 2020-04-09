Депутат каже, що комп'ютери Ради "не витягують" рекордний список "банківських" поправок

Секретаріат Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики опрацював 11 тисяч поправок до "банківського" законопроєкту та підготував зведену порівняльну таблицю до нього на 67%.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос") на своїй сторінці у Facebook.

"Секретаріат Комітету активно працює над зведенням рекордної таблиці. Мені здається, їм вже уві сні приходять правки. Поки що зведена таблиця готова на 67% ( 11000 з 16335 правок внесено), тому п’ятниця виглядає як найбільш вірогідний день, коли буде остаточна таблиця," – зазначив депутат.

При цьому перешкодами для швидкого опрацювання поправок Железняк назвав те, що "комп'ютери Ради банально не розраховані на обробку такого об’єму документа", а після зведення правок їх треба ще технічно розсортувати, що "на 16 тисячах правок це ще той виклик".

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова – ухвалення закону про ринок землі.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.